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Общество

Жительница Жукова бьёт тревогу: несанкционированная свалка годами отравляет жизнь горожан

Дарья Джуманова
04.08, 11:41
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В воскресенье, 3 августа, женщина оставила комментарий под публикацией губернатора.

- В нашем городе Жуков Калужской области уже не один год существует свалка между двух гаражных обществ. И никто не решает эту проблему: ни председатели гаражных обществ, ни администрация города, ни администрация района. Там бегают крысы, периодически она горит и тогда мы дышим этой гарью. Помогите убрать эту свалку! – написала Ольга.

В администрации района пояснили, что территория свалки относится к гаражному обществу «Автомобилист-2». Мусор, который складируется на территории гаражей, должен вывозиться специализированной организацией, с которой заключен договор за счет взносов собственников общества. Ближайшие контейнеры для ТКО расположены на улицах Чебышева и М. Жукова.

- Город ежегодно помогает устранять эти свалки, в случае получения дополнительного финансирования свалку постараются устранить до конца лета, - добавили в ведомстве.

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