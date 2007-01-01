Жительница Жукова бьёт тревогу: несанкционированная свалка годами отравляет жизнь горожан

В воскресенье, 3 августа, женщина оставила комментарий под публикацией губернатора.

- В нашем городе Жуков Калужской области уже не один год существует свалка между двух гаражных обществ. И никто не решает эту проблему: ни председатели гаражных обществ, ни администрация города, ни администрация района. Там бегают крысы, периодически она горит и тогда мы дышим этой гарью. Помогите убрать эту свалку! – написала Ольга.

В администрации района пояснили, что территория свалки относится к гаражному обществу «Автомобилист-2». Мусор, который складируется на территории гаражей, должен вывозиться специализированной организацией, с которой заключен договор за счет взносов собственников общества. Ближайшие контейнеры для ТКО расположены на улицах Чебышева и М. Жукова.

- Город ежегодно помогает устранять эти свалки, в случае получения дополнительного финансирования свалку постараются устранить до конца лета, - добавили в ведомстве.