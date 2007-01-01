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Общество

Из Калужской области выслали 18 нелегальных мигрантов

Дмитрий Ивьев
04.08, 11:30
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Нарушителей доставили в московские аэропорты, сообщили в понедельник, 4 августа, в управлении Федеральной службы судебных приставов по региону.

10 человек улетели в Узбекистан, три - в Таджикистан, два - в Беларусь, по одному – в Азербайджан, Туркменистан и Египет.

- Большая часть нелегалов незаконно находилась на территории Боровского района и Калуги, - пояснили судебные приставы. - Также часть иностранцев были задержаны в Малоярославецком, Юхновском, Дзержинском и Перемышльском районах.

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