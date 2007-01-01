Из Калужской области выслали 18 нелегальных мигрантов

Нарушителей доставили в московские аэропорты, сообщили в понедельник, 4 августа, в управлении Федеральной службы судебных приставов по региону.

10 человек улетели в Узбекистан, три - в Таджикистан, два - в Беларусь, по одному – в Азербайджан, Туркменистан и Египет.

- Большая часть нелегалов незаконно находилась на территории Боровского района и Калуги, - пояснили судебные приставы. - Также часть иностранцев были задержаны в Малоярославецком, Юхновском, Дзержинском и Перемышльском районах.