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Общество

В Кошелеве проверят магазин на правомерность размещения мусора на контейнерной площадке

Дарья Джуманова
04.08, 10:06
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1 августа наш читатель попросил убрать мусорные баки от детской площадки: рядом с ними играют дети.

В горуправе пояснили, что ответственность за организацию места для сбора мусора в многоквартирных домах лежит на управляющей компании. Чтобы решить проблему, необходимо обратиться в УК. Номер телефона указан в квитанции на оплату коммунальных услуг. Компания выберет место, согласует его с управлением городского хозяйства и обустроит новую площадку. После этого старую уберут.

На фотографии видно, что мусор оставили не местные жители. Информацию о ситуации направили в управление экономики и имущественных отношений. Административная комиссия проверит, законно ли магазин размещает мусор на этой площадке.

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