В Кошелеве проверят магазин на правомерность размещения мусора на контейнерной площадке

1 августа наш читатель попросил убрать мусорные баки от детской площадки: рядом с ними играют дети.

В горуправе пояснили, что ответственность за организацию места для сбора мусора в многоквартирных домах лежит на управляющей компании. Чтобы решить проблему, необходимо обратиться в УК. Номер телефона указан в квитанции на оплату коммунальных услуг. Компания выберет место, согласует его с управлением городского хозяйства и обустроит новую площадку. После этого старую уберут.

На фотографии видно, что мусор оставили не местные жители. Информацию о ситуации направили в управление экономики и имущественных отношений. Административная комиссия проверит, законно ли магазин размещает мусор на этой площадке.