Афиша Обнинск
+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Завалили проход, сломали цветочницы: жители Сухиничского района обнаружили последствия уборки на кладбище
Общество

Завалили проход, сломали цветочницы: жители Сухиничского района обнаружили последствия уборки на кладбище

Дарья Джуманова
04.08, 09:58
0 394
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В субботу, 2 августа, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- Кладбище в деревне Кипеть Сухиничского района Калужской области, сегодня обнаружили вот такое. Хорошее дело сделали вроде, ну зачем скидывать ветки на могилы? Сломали цветочницу, завалили проход, не знаем, в каком состоянии ограда, и это не только наше захоронение, еще есть поврежденные. Ладно бы некуда было складывать, так рядом полно места, ужас.

Мы направили запрос в администрацию Сухиничского района для выяснения обстоятельств. Как только получим ответ, сообщим подробности.

Новости по тегу
жалобы
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IncxU29YUWxpS0J3OGV0S2F4dzRlL1E9PSIsInZhbHVlIjoiQWlJWGJGYmhpVjZINUlrMFR1ZWhkUEhzVkdOU01iY2syVWxqdjNZN3docnpZTUExZ25oZ3BFdjcwNHEwME1qMlptSUYyK0NKUTNDcCtaYVlDVWc1V0NzWk9yT1ROWlFEU29sRWhRd0lNZDJsNCtkM3B3S3c4alV1L3daWUxUY1RnRVJGdjZKV1pWYkdKYnEzTGdyVUZHQWd3aHdDYXoxd2djUnBQWHJJNGVaUklPZkpqRUxENVc3ZmlTZDdXN0cxSG0vMThyenc1MkhnRU1sYUJHQndtVWVvUzV4ZHUvd3NxNWVuNkxRUE43SGhHRzEyK2dpdjdNV2Uxd3UxbE9pMS93dll3MkhZdjVXYStIMXk2NWJYMUozcGkzNkxlM2hXRElYa09NeUIrTno2VUhRblBnSTZ6eFVtZXQvQmhIZWhYUzhYT0N5VnA3NjRlWUVsUXRKZGVDTDBQU3FBTHNUTzVkb0ZXUXVzcHZ6R3lPdHJNMlp1R1BUSWJnV2RnRkZTd2x2YVgvcWxNQStOdE5tUWJBTnZXSkZsWFowRFk0aFVMWFYrcjN2T1F2V21sbkNkWGhRaDNJU0JHMWhvQnkxKyIsIm1hYyI6ImRhOGExYmIzNGJmMWY2NWM3OTVkYTIyZDlhZGI1MGE5MmM0NjViMDAwZDk5NDEzYzdmMTBhNmNlYjZkYmJhNDciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ill0bmwweGNrYmFjL2NLeGVYOWRMdWc9PSIsInZhbHVlIjoidEVMV0plbFVKZUlMUVdmZ2pvWDBtM1lYbExKRFBBTTlrWno1TStTZUlYUmt6REFwcjRBMnRXanY0WWg2NThHcFk1alUrd1UwQzNxUUp2cHpkVncvZmljUkRZY2NVVlc0WHprc285RGowbjhPYmpGdjJaRlM2R3BNZUZ6SnpJZDl6NXVKNlJCQndtSFJEVFlHSE1Fa2JZeFQvV1RBQUVrZ3VGSUFwRyszeFRRbnNEVVVjUEUrL2Q4VHl2RTRQODZxZFE2UGtNcVBwSnM5RTlKN0dESG1oNWhab1NZS3FON1hGcUdjbnJPTkR5bTZub3g5V3pHcFZJcEh0ZFQ4LzZYc2k2bDlrSm5VNGgrVGpZaHVWOEZiZkhWWmt0VlhrelV5Z1RCcTA1OG9WTDdzTkNTdXhXWjNLKzYzcmRrTE1qMGZNM0xhcmczQlZHOTNaRkdRUi92VGJuVnJRYTA5KzdZK1IydUZzV25zL1l6TGQ1VFZ3R2xrcTZTcEFyRE45Y0NFVHhjVU1rOXl3czY0NGFrcDVwVUF2VTdhRXc0NXhzZUovQ1hadkxqM0RpcVd0dTAzUmxDOERaVDJOUE9Md3cxQXVxcUF2cDJnMTNoWHAyWjhXYlhLOGlpWHlCSzZiYm16eCt0UThxUm5SbXpCVVZkS0VEK1l1T1B0MWdueVFLeWJsZFBYTXdWVk9UcmUwVmlodjZpRWNsTEFkeWRhZFo5cTFTUDhydUZOSjFGa21QMEtBKzVLbUFXUmV2ZStWU2JPaWFpZnZxa09mUjBQcGxwajl3Z2E4N1B5b01oTW8xUFN5SGh5dkV2OXI2WnFlUDlvV0lha05YU3FRVkJpTEdyTiIsIm1hYyI6IjZkZDE5ZGQ1OTY4MTkyOTQ1YzNiNDNhYmQxNTNjYzBjNWQ5MjAwNzhjMzFjMDVhY2NiMjBkNWY5YWU5MzQ3N2IiLCJ0YWciOiIifQ==
18+