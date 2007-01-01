Завалили проход, сломали цветочницы: жители Сухиничского района обнаружили последствия уборки на кладбище

В субботу, 2 августа, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- Кладбище в деревне Кипеть Сухиничского района Калужской области, сегодня обнаружили вот такое. Хорошее дело сделали вроде, ну зачем скидывать ветки на могилы? Сломали цветочницу, завалили проход, не знаем, в каком состоянии ограда, и это не только наше захоронение, еще есть поврежденные. Ладно бы некуда было складывать, так рядом полно места, ужас.

Мы направили запрос в администрацию Сухиничского района для выяснения обстоятельств. Как только получим ответ, сообщим подробности.