В Калужской области пригородные поезда перевезли 2,34 миллиона пассажиров

За первую половину 2025 года рост этого показателя составил 4,4%, сообщил в воскресенье, 3 августа, губернатор Владислав Шапша.

На территории области за 6 месяцев сделан капремонт 29,7 км путей. Будут проведены в порядок 23 переезда.

- Среди калужских предприятий, которые выпускают технику для железных дорог, заводы с историей и традициями. Производят уникальную продукцию, в том числе на экспорт, - отметил губернатор в День железнодорожника.

По его словам, успехи отрасли – в профессионализме и ответственном труде коллективов.