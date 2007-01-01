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Общество

В Калужской области пригородные поезда перевезли 2,34 миллиона пассажиров

Дмитрий Ивьев
03.08, 11:16
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За первую половину 2025 года рост этого показателя составил 4,4%, сообщил в воскресенье, 3 августа, губернатор Владислав Шапша.

На территории области за 6 месяцев сделан капремонт 29,7 км путей. Будут проведены в порядок 23 переезда.

- Среди калужских предприятий, которые выпускают технику для железных дорог, заводы с историей и традициями. Производят уникальную продукцию, в том числе на экспорт, - отметил губернатор в День железнодорожника.

По его словам, успехи отрасли – в профессионализме и ответственном труде коллективов.

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