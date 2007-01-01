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Общество

Губернатор рассказал об участнике программы «Герои земли Калужской»

Дмитрий Ивьев
03.08, 07:56
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2 августа, в День ВДВ, губернатор Калужской области Владислав Шапша поделился историей одного из местных десантников — Максима Власова.

Максим всегда мечтал стать частью легендарного братства ВДВ. После окончания в 2020 году Калужского кадетского многопрофильного техникума имени А.Т. Карпова он принял решение поступить на службу по контракту. Благодаря отличной физической подготовке его направили служить в 106-ю дивизию ВДВ, расположенную в Туле. 

Служба в ВДВ закалила характер Максима: марш-броски на 40 км с полной выкладкой, прыжки с парашютом, пример старших товарищей и принцип взаимовыручки стали основой для выполнения реальных боевых задач. С первых дней специальной военной операции Максим находился на передовой. Он служил в составе 51-го гвардейского полка ВДВ, сначала на Киевском, а затем на Харьковском направлениях. За время службы он получил тяжелое ранение. 

После возвращения домой Максим прошел длительный курс реабилитации. Сейчас он продолжает служить, работая в пункте отбора на военную службу по контракту, и совмещает работу с учебой в Калужском государственном университете имени Циолковского. Также он активно участвует в региональной программе «Герои земли Калужской». 

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