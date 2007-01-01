Набережную в Калуге полностью закрыли для движения транспорта

В Калуге со 2 августа введено временное ограничение движения по улице Набережной.

Полное перекрытие участка от дома 6А до площади Старый Торг связано с проведением ремонтных работ городским водоканалом.

Для удобства автомобилистов разработаны объездные маршруты через улицы Воробьевская, Баженова, Пушкина и Гагарина, а также площадь Старый Торг. Окончание работ и открытие движения будет объявлено дополнительно.

Городские власти приносят извинения за временные неудобства и просят водителей учитывать изменения при планировании поездок по центру Калуги.