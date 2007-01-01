В калужских Сухиничах обновили Доску почёта

Накануне 185-летия города Сухиничи состоялось традиционное обновление районной Доски почёта «Трудовая слава Сухиничского района».

1 августа в администрации района прошла торжественная церемония, где чествовали четырнадцать лучших представителей муниципалитета, чьи профессиональные достижения и вклад в развитие региона получили высокую оценку.

Глава администрации Сухиничского района Александр Колесников лично поздравил работников со знаменательным событием. В ходе церемонии он вручил почётным труженикам свидетельства о занесении их фотографий на Доску почёта, а также цветы и слова благодарности за самоотверженный труд на благо родного края.

Это мероприятие стало важной частью праздничных мероприятий, посвящённых юбилею города, подчеркнув значимость труда каждого из отмеченных работников для процветания Сухиничского района.