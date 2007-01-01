Сотрудница Росгвардии из Калуги покорила четыре вершины Кавказа

1 августа на официальном сайте Росгвардии рассказали о достижении майора полиции Юлии Сидоровой из Калужской области.

Фото: ФГКУ «УВО ВНГ России по Калужской области»

В ходе всероссийских соревнований по альпинизму на учебно-спортивной базе «Безенги» в Кабардино-Балкарии она успешно совершила четыре восхождения.

В программе подготовки участники освоили технику безопасности, основы альпинизма, ориентирование и оказание первой помощи. Практическая часть включала тренировки на скалах и ледниках. Сидорова покорила вершины категории сложности 1Б-2Б: пик Саратова, Укю, Гидан и Укю (М), на каждой из которых развернула флаг вневедомственной охраны.

Это не первые горные достижения калужанки - ранее она поднималась на западную вершину Эльбруса и горные пики Казахстана.