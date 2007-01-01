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Калужские военные получили помощь от земляков

2 августа министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин сообщил в своем Telegram-канале о поездке к землякам из Кантемировской дивизии, участвующим в специальной военной операции.
Ольга Володина
02.08, 13:45
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Фото: Олег Калугин
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Военнослужащим доставили необходимую технику, гигиенические принадлежности и питьевую воду, особенно актуальную в условиях летнего зноя.

Калугин подчеркнул тяжелые погодные условия на передовой, где в июле практически не было дождей.

Слова признательности прозвучали в адрес калужан за активное участие в организации помощи военнослужащим. Олег Калугин отметил важность такой поддержки для бойцов, выполняющих задачи в сложных условиях.

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