Калужане возмущены ограничением доступа к водоему
- Хотелось бы знать. Криуши ,всегда ездили на рыбалку Мы пенсионеры. Для чего поставили кемпинги и перегородили к речке дорогу. Почему все не для людей, что за беспредел. Продали землю пусть огораживают, зачем людей злить. Прошу откликнуться и навести порядок,- написала женщина.
Администрация Ферзиковского района ответила, что территория является частной собственностью, но пеший проход не запрещен.
- Для проезда воспользуйтесь, пожалуйста, альтернативным путем объезда, - сообщили чиновники.
Однако Елену такой ответ не устроил:
- Вообще-то слишком близко к берегу. Зачем же Вы продаете природные ресурсы, почему не могут воспользоваться отдыхом пенсионеры. Что за чушь, делить людей. Для того чтобы сделать территорию частной надо было подумать с другой стороны о большей части людей более бедных.
На последнее обращение местные власти пока не отреагировали.