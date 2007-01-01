Калужане возмущены ограничением доступа к водоему

2 августа под постом губернатора Владислава Шапши калужанка Елена опубликовала фотографии каменных ограждений, перекрывающих дорогу к реке в районе деревни Криуши.

- Хотелось бы знать. Криуши ,всегда ездили на рыбалку Мы пенсионеры. Для чего поставили кемпинги и перегородили к речке дорогу. Почему все не для людей, что за беспредел. Продали землю пусть огораживают, зачем людей злить. Прошу откликнуться и навести порядок,- написала женщина.

Администрация Ферзиковского района ответила, что территория является частной собственностью, но пеший проход не запрещен.

- Для проезда воспользуйтесь, пожалуйста, альтернативным путем объезда, - сообщили чиновники.

Однако Елену такой ответ не устроил:

- Вообще-то слишком близко к берегу. Зачем же Вы продаете природные ресурсы, почему не могут воспользоваться отдыхом пенсионеры. Что за чушь, делить людей. Для того чтобы сделать территорию частной надо было подумать с другой стороны о большей части людей более бедных.

На последнее обращение местные власти пока не отреагировали.