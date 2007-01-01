Калуга празднует 95-летие Воздушно-десантных войск

В Калуге проходят торжественные мероприятия, посвященные 95-летию Воздушно-десантных войск России.

Фото: Городская Дума Калуги

Историческая дата связана с первым в истории парашютным десантированием, которое состоялось 2 августа 1930 года под Воронежем во время учений ВВС.

Центральным событием праздника стал митинг в сквере Защитников Отечества. В мероприятии приняли участие Глава городского самоуправления Юрий Моисеев, руководитель калужского филиала фонда «Защитники Отечества» Артур Титов, ветераны и действующие бойцы ВДВ, а также участники специальной военной операции. Выступавшие подчеркивали мужество десантников и важность патриотического воспитания молодежи.

Завершился митинг минутой молчания в память о погибших воинах и возложением цветов к мемориалам: Вечному Огню, памятнику воинам-интернационалистам и монументу «Журавли».