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Завершилась регистрация кандидатов в местные органы власти Калужской области

В пятницу, 1 августа, областная избирательная комиссия Калужской области объявила о завершении приема документов от кандидатов в депутаты органов местного самоуправления.
Ольга Володина
02.08, 08:20
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Общее количество выдвинутых кандидатов составило 1538 человек при 535 доступных мандатах.

Партийное представительство распределилось следующим образом: «Единая Россия» - 603 кандидата, «Справедливая Россия - патриоты - за правду» - 150, КПРФ - 141, «Новые люди» - 115, ЛДПР - 113, «Партия пенсионеров» - 93. Менее многочисленные партии: «Зеленые» (18), «Партия социальной защиты» (6), «Родина» (2) и «Яблоко» (1 кандидат). Отдельно следует отметить 296 кандидатов, идущих на выборы путем самовыдвижения.

На данный момент официально зарегистрированы 821 кандидат. Полные сведения обо всех участниках избирательной кампании, включая данные о выдвигающих их объединениях, опубликованы в разделе «Выборы и референдумы» сайта облизбиркома, где в подразделе «Стандартные отчеты» можно ознакомиться с детальной информацией по текущей избирательной кампании.

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