НОВИКОМ расширяет поддержку янтарной отрасли

НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» — центр финансовых компетенций Госкорпорации Ростех) развивает сотрудничество с предприятиями янтарной отрасли, принимая участие в VIII Международном янтарном форуме AmberForum-2025. Мероприятие объединяет ведущие компании индустрии, научное сообщество, инвесторов и представителей смежных рынков. Банк Ростеха выступает финансовым партнером форума.

Поддерживая российскую промышленность, НОВИКОМ уделяет особое внимание партнерству с предприятиями, обладающими уникальными компетенциями и экспортным потенциалом. Янтарная отрасль, базирующаяся в Калининградской области, — яркий пример такого направления.

Организатор AmberForum — Калининградский янтарный комбинат Госкорпорации Ростех — стратегический партнер банка. Предприятие подключено к зарплатному проекту и программе поощрения «Развитие», разработанной НОВИКОМом совместно с Госкорпорацией Ростех. Она направлена на мотивацию сотрудников и предоставляет участникам особые условия по кредитным продуктам банка. В частности, ставка по ипотеке для победителей производственных конкурсов на сегодняшний день составляет всего 13,3%.

«Янтарная промышленность — пример технологического возрождения и образец современного производства полного цикла. Мы видим здесь потенциал для роста и развития экспортных рынков. Важно, что эти достижения — результат труда высококвалифицированных специалистов Калининградского янтарного комбината. Мы благодарны предприятию за доверие, гордимся сотрудничеством и всегда готовы оказать необходимую финансовую поддержку для развития бизнеса», — отметила Председатель Правления банка Елена Георгиева.

Ранее, в мае 2025 года, НОВИКОМ открыл первый офис в Калининграде, чтобы быть ближе к промышленным партнерам области и развивать клиентскую инфраструктуру.

В рамках форума банк также поддерживает культурную программу. НОВИКОМ учредил призы для победителей детского конкурса «Я люблю янтарь» и участников выставочной лотереи. Для держателей карт банка на стенде Калининградского янтарного комбината действует специальное предложение — дополнительная скидка на покупку изделий из янтаря.

AmberForum-2025 стал самым масштабным за всю историю мероприятия. В этом году он впервые проходит в Москве, собрав рекордное количество участников и экспонентов. Помимо деловой повестки, гостей ждет выставка, мастер-классы и показы дизайнерских коллекций. VIII Международный янтарный форум AmberForum-2025 проходит на ВДНХ с 31 июля по 3 августа.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Является частью холдинга «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом: «Эксперт РА» «ruАА», НРА «АА|ru|», АКРА «АА- (RU)» и «НКР» АА-.ru с позитивным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

Госкорпорация Ростех объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.