В Калуге просят благоустроить территорию рядом со сквером Пушкина

В пятницу, 1 августа, местная жительница оставила комментарий под публикацией городского головы Дмитрия Денисова.

- А территорию, прилегающую к северу Пушкина, не пора ли привести в надлежащий порядок? Пишем об этом уже лет 10. А то сквер разбили (это прекрасно), а подойти к нему со стороны ул. Марата можно только через грязь и лужи, - написала она.

В горуправе ответили, что рассмотрят возможность проведения работ и на этом участке в рамках дальнейшего благоустройства города.