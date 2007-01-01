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Общество

В Калуге просят благоустроить территорию рядом со сквером Пушкина

Дарья Джуманова
01.08, 15:47
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В пятницу, 1 августа, местная жительница оставила комментарий под публикацией городского головы Дмитрия Денисова.

- А территорию, прилегающую к северу Пушкина, не пора ли привести в надлежащий порядок? Пишем об этом уже лет 10. А то сквер разбили (это прекрасно), а подойти к нему со стороны ул. Марата можно только через грязь и лужи, - написала она.

В горуправе ответили, что рассмотрят возможность проведения работ и на этом участке в рамках дальнейшего благоустройства города.

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