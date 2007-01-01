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Общество

Калужанка боится сломать ноги на пути к скверу Волкова

Дарья Джуманова
01.08, 15:11
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В четверг, 31 июля, женщина оставила жалобу под публикацией городского головы Дмитрия Денисова.

- Спуск к скверу Волкова по ул. Гагарина, д. 11. Состояние ужасное. А зимой присыпет, и переломаем ноги. Обратите, пожалуйста, внимание на этот участок, - написала она.

В горуправе ответили, что в пятницу уберут осыпавшиеся элементы. А вопрос с ремонтом подпорной стены будут прорабатывать.

Утром следующего дня женщина прислала фото, на котором видно, что лестницу убрали. Однако её безопасность все еще вызывает вопросы.

Лестница на пути в сквер Волкова
Лестница на пути в сквер Волкова

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