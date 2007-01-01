В Калужской области открыли новый фельдшерско-акушерский пункт
В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» его установили в деревне Теплово Спас-Деменского района.
- Медпункт выглядит аккуратно как снаружи, так и внутри, - рассказал 1 августа глава администрации района Владимир Бузанов. - Здесь предусмотрено несколько просторных и светлых помещений, где расположены приемная фельдшера, смотровой и процедурный кабинеты, а также подсобные помещения и санузел со специальными поручнями для маломобильных граждан.