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Общество

Заброшенный дом на Тульской вызывает опасения у жительницы Калуги

Дарья Джуманова
01.08, 14:33
1 714
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В пятницу, 1 августа, женщина оставила комментарий под публикацией городского головы Дмитрия Денисова.

- По улице Тульской, 9 такая ситуация. Фасад дома и забор представляют плачевное состояние и представляют опасность. На территории проживают бомжи. Пожалуйста, помогите сделать наш город чище и безопаснее для людей. Спасибо, - написала она.

В горуправе ответили, что этот участок находятся в частной собственности. После того как будет установлен правообладатель, с собственником проведут профилактическую беседу о необходимости поддерживать территорию в нормативном состоянии.

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