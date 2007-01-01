Заброшенный дом на Тульской вызывает опасения у жительницы Калуги

В пятницу, 1 августа, женщина оставила комментарий под публикацией городского головы Дмитрия Денисова.

- По улице Тульской, 9 такая ситуация. Фасад дома и забор представляют плачевное состояние и представляют опасность. На территории проживают бомжи. Пожалуйста, помогите сделать наш город чище и безопаснее для людей. Спасибо, - написала она.

В горуправе ответили, что этот участок находятся в частной собственности. После того как будет установлен правообладатель, с собственником проведут профилактическую беседу о необходимости поддерживать территорию в нормативном состоянии.