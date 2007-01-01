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Общество

Калужанка просит навести порядок возле мусорных контейнеров в Кошелеве

Дарья Джуманова
01.08, 14:09
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В пятницу, 1 августа, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- Благодарность от Кошелева за дороги, которые работники латают! Пусть лучше бугор и перепады, главное, что не ямы. Бедные диски жителей. До кучи просьба. Уберите мусорку от детской площадки на братьев Луканиных, 1. Ну дети в тухлой картошке в мяч играют. Или кому писать, помогите, город! В комментах варианты, каждый пятый проходил подобное уже!

На фото видно, что мусор оставили не местные жители. Мы направили запрос в городскую управу, чтобы разобраться в ситуации. Как только получим ответ, опубликуем его.

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