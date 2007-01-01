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Общество

В Калуге перестанет работать сайт горуправы

Дмитрий Ивьев
01.08, 11:00
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Администрация областной столицы предупредила о проведении технических работ.

Сайт не будет работать с 20:00 2 августа до 22:00 3 августа.

- Приносим извинения за доставленные неудобства! – говорится в сообщении горуправы.

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