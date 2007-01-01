В Малоярославецком районе бизнесменов оштрафовали за неоформленных работников

Прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства и выявила нарушения у трёх индивидуальных предпринимателей. Об этом в надзорном ведомстве сообщили в пятницу, 1 августа.

Как оказалось, они привлекали к работе четырёх граждан в пунктах выдачи товаров маркетплейсов без оформления трудовых договоров.

В связи с этим прокуратура внесла представления и возбудила дела об административных правонарушениях. По итогам рассмотрения нарушители были оштрафованы на 5 тысяч рублей каждый, а с работниками заключены трудовые договоры.