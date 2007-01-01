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Общество

Июль в Калуге получился теплым и дождливым

Дмитрий Ивьев
01.08, 11:12
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Погодные итоги второго летнего месяца в пятницу, 1 августа, подвела известный метеоролог Татьяна Инкина.

Температура воздуха была на 1,3 градуса выше нормы.

- По средней месячной температуре воздуха скромно встроился в десятку теплых в 21 веке, - отметила Инкина. - За месяц в городе было всего пять суток, когда средняя температура воздуха оказалась ниже нормы. Те, кому июль показался преимущественно холодным, мягко скажу - не правы. Максимальная температура отмечена 11 июля, когда термометры зарегистрировали красивую цифру 33,3 градуса. Любопытно, что в прошлом, 2024 году, максимум за лето в Калуге точь-в-точь был равен 33,3 градуса. И отмечался близко к той же дате, 4 июля.

За месяц калужская метеостанция зарегистрировала осадков около 160% от нормы. Самым дождливым оказался вечер 20 июля, когда на калужскую метеостанцию рухнул залповый ливень с 74 мм осадков (97% от месячной нормы дождей). Количество дней с осадками зарегистрировано 17. И этот показатель соответствует июльскому климату.

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