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Общество

В Росве уже несколько дней канализация течет под жилой дом

Дарья Джуманова
01.08, 11:04
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В четверг, 31 июля, местная жительница оставила жалобу под публикацией городского головы Дмитрия Денисова.

- С 30.07 по сегодняшний день льется канализация в Росве, улица Советская, между домами 21а и до 23 дома. Все льется под жилой дом, на улице жара, дышать нечем. Специалисты водоканала отвечают, что нет техники и рабочих. Как так? – написала Наталья.

В региональном министерстве строительства и ЖКХ ей ответили, что для устранения утечки потребуется спецтехника. Специалисты водоканала выедут на место в течение недели, чтобы принять необходимые меры.

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