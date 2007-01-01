НОВИКОМ установил ставку 13,3% по ипотеке для первой категории участников программы «Развитие»

НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) утвердил беспрецедентные условия для первой категории участников программы «Развитие». Ставка для них по ипотечным программам «Первичный рынок», «Вторичный рынок» и «Рефинансирование ипотеки стороннего банка» составляет на сегодняшний день 13,3% годовых.

Мотивационная программа «Развитие» – эффективный HR-инструмент, разработанный НОВИКОМом совместно с Госкорпорацией Ростех. Он нацелен на привлечение ценных кадров на промышленные предприятия и их мотивацию к долгосрочному сотрудничеству. По условиям программы работодатель самостоятельно отбирает сотрудников, которым будут доступны льготные ставки по кредитным продуктам банка.

К первой категории участников программы «Развитие» относятся победители корпоративных премий и производственных конкурсов, а также сотрудники, имеющие награды от предприятия или Корпорации. В начале прошлого года этот список был расширен за счет работников, завершивших участие в программе «Доброволец» или службу по мобилизации, а также сотрудников, направляемых в служебные командировки в зону проведения СВО.

С июля 2025 года для сотрудников, соответствующих этим критериям и включенным в программу «Развитие», действует ставка 13,3% годовых по ипотечным жилищным программам «Первичный рынок», «Вторичный рынок» и «Рефинансирование ипотеки стороннего банка». Кроме того, банк постоянно пересматривает базовые ставки по своим кредитным программам с учетом снижения ключевой ставки Банка России.

«Госкорпорация Ростех наращивает системную работу по поддержке участников специальной военной операции, и НОВИКОМ традиционно действует синхронно со своим акционером. Ставка по ипотечным программам значительно ниже рынка – это реальная и очень ощутимая в современных условиях помощь в приобретении собственного жилья. Это позволит сотрудникам предприятий повысить качество жизни и придаст мотивацию к плодотворному труду на благо отечественной промышленности», - сказала Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева.

Программа поощрения «Развитие» является одним из ключевых социальных продуктов банка. Она была разработана по поручению генерального директора Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова 2022 году. За это время выгодами программы воспользовалось более 3 тысяч сотрудников Ростеха. Им было выдано кредитов на общую сумму 6,8 млрд руб. На сегодняшний день к программе «Развитие» подключено 273 предприятия.

Изучить условия предоставления продуктов клиентам НОВИКОМа в рамках программы поощрения «Развитие» можно на официальном сайте банка novikom.ru в разделе «Частным лицам/Ипотека/Условия кредитования и типовые документы». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом: «Эксперт РА» «ruАА», НРА «АА|ru|», АКРА «АА- (RU)» и «НКР» АА-.ru с позитивным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

Госкорпорация Ростех объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.