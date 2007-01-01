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Общество

В Калуге просят отремонтировать или убрать опасную детскую площадку

Дарья Джуманова
01.08, 10:50
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31 июля местная жительница Марина оставила комментарий под постом главы города Дмитрия Денисова.

- «В Калуге появится ещё одна уютная зона отдыха!» Это прекрасно. А вот не менее «уютная» детская площадка на площади Маяковского: качели сняты, пол проваливается, лестница в никуда. Демонтируйте или приведите в порядок, пока кто-нибудь там не убился! — написала женщина.

В горуправе ответили, что сломанное оборудование на этой площадке планируется демонтировать до конца года.

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