В Калуге просят отремонтировать или убрать опасную детскую площадку

31 июля местная жительница Марина оставила комментарий под постом главы города Дмитрия Денисова.

- «В Калуге появится ещё одна уютная зона отдыха!» Это прекрасно. А вот не менее «уютная» детская площадка на площади Маяковского: качели сняты, пол проваливается, лестница в никуда. Демонтируйте или приведите в порядок, пока кто-нибудь там не убился! — написала женщина.

В горуправе ответили, что сломанное оборудование на этой площадке планируется демонтировать до конца года.