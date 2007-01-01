Власти Калужской области ответили на критику системы образования

В четверг, 31 июля, мужчина оставил комментарий под публикацией главы региона Владислава Шапши.

- Вопрос о квалифицированных кадрах сегодня стоит особенно остро. Школьная система, к сожалению, выпускает детей с недостаточным уровнем знаний, и система ЕГЭ, как кажется, только усугубляет эту проблему. Практически уничтожены профессиональные училища, которые раньше готовили специалистов рабочих профессий. А без профессиональных учителей, способных передать опыт и знания, откуда возьмутся квалифицированные кадры? Необходимо срочно реформировать систему образования, возрождать профессиональные училища, создавать достойные условия труда и обеспечивать достойную оплату, - написал Владимир.

В региональном министерстве образования с такой оценкой не согласились. Там заявили, что ЕГЭ остается единственным объективным способом оценки знаний, а система среднего профессионального образования соответствует потребностям экономики.

В Калужской области работают 22 техникума и колледжа, а 1 сентября откроется новый колледж в Боровске. Ежегодно в учреждения СПО поступают более 5 тысяч абитуриентов.

Что думаете вы? Достаточно ли эффективна нынешняя система образования? Или ее нужно менять? Поделитесь своим мнением в комментариях!