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Общество

В Калуге затопило подвал многоквартирного дома на улице Окружной

Дарья Джуманова
01.08, 10:07
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31 июля местный житель Юрий оставил обращение под публикацией городского головы Дмитрия Денисова в соцсети.

- Улица Окружная, дом 2, в подвале стоит вода уже две недели. К кому только не обращался, все пришли, посмотрели и ничего не сделали. Неужели власти не в состоянии помочь в этой ситуации? – написал мужчина.

В Госжилинспекции заверили, что заявление по этому вопросу находится на рассмотрении у специалиста профильного отдела. После проведения всех контрольно-надзорных мероприятий примут меры.

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