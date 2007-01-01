В Калуге затопило подвал многоквартирного дома на улице Окружной

31 июля местный житель Юрий оставил обращение под публикацией городского головы Дмитрия Денисова в соцсети.

- Улица Окружная, дом 2, в подвале стоит вода уже две недели. К кому только не обращался, все пришли, посмотрели и ничего не сделали. Неужели власти не в состоянии помочь в этой ситуации? – написал мужчина.

В Госжилинспекции заверили, что заявление по этому вопросу находится на рассмотрении у специалиста профильного отдела. После проведения всех контрольно-надзорных мероприятий примут меры.