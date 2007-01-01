Беременные калужанки вынуждены часами ждать записи на УЗИ в ЖК №4

31 июля под постом губернатора Владислава Шапши в соцсетях появилась жалоба от жительницы Александры. Женщина возмущена организацией записи на УЗИ в женской консультации на Литейном.

- Почему беременные сидят по часу в очереди, чтобы записаться на УЗИ? Медсестра на УЗИ не записывает, а вызывает по записи! Почему в одном кабинете УЗИ и запись, но при этом записывать не хотят, нужно час в очереди сидеть, всех пропускать! – написала она.

В региональном Минздраве сообщили, что получили сигнал и передадут его руководству больницы. Также отметили, что алгоритм записи на УЗИ беременных женщин будет пересмотрен.