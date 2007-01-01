В Калужской области запретили публиковать информацию о важных объектах

Решение принято на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба, сообщили 31 июля в правительстве региона.

Жителям, средствам массовой информации и любым организациям запрещено размещать информацию, которая будет способствовать раскрытию мест расположения сил и средств Минобороны. Также запрет распространяется на информацию о расположении сооружений систем связи, систем охраны объектов топливно-энергетического комплекса, промышленности и мостов.

Напомнили в правительстве и о запрете публиковать что-либо об атаках БПЛА, если это поможет определить место происшествия, тип беспилотника, траекторию полета, характер повреждений.

В правительстве подчеркнули, что запрет не распространяется на непосредственную деятельность уполномоченных органов, а также на размещение официальной информации в СМИ.

Нарушителям грозит административный штраф.