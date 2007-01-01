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Общество

Колясочники Калуги сталкиваются с проблемами: пандусы в транспорте есть, а ключей — нет

Дарья Джуманова
01.08, 09:31
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В пятницу, 1 августа, местная жительница оставила жалобу под публикацией главы региона в социальной сети.

- Очень довольны, что в Калуге появились автобусы, которые могут перевозить инвалидов-колясочников. Но, как выяснилось, со слов водителей автобусов, не укомплектованы они необходимым инструментом — ключом для того, чтобы захватить пандус с пола машины и откинуть из автобуса. Большинство водителей изобретательно выходят из этого положения: кто отверткой поддевает, кто пятирублевой монетой, а есть умельцы, которые целое приспособление придумали (карабин на верёвочке). Есть и отрицательные моменты в этой ситуации, из 8 поездок на транспорте, включая и троллейбус, 3 закончились негативным опытом. Кто-то раздражается, что приходится вставать и поднимать пандус, кто-то требует иметь этот ключ для пандуса, потому что какая-то девушка на коляске ездит с таким и сама открывает его, а он, замечу, весит, думаю, килограммов 5! А кто-то и вовсе отказывает: нет инструментов, пандус сломается, я не знаю, как это работает! Я вижу, как много делается для жителей города с ограниченными возможностями, и очень надеюсь, что все меньше будет негативных моментов в этой сфере, и фраза «доступная среда» будет реально отражать нашу действительность! – написала Ольга.

В горуправе заявили, что все автобусы укомплектованы необходимыми приспособлениями, а водители обучены работе с пандусами. В случае проблем пассажирам рекомендуют звонить в диспетчерскую, сообщая номер маршрута и госномер автобуса.

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