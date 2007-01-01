Калугу ждет массовое отключение воды 5 августа
В ближайшие вторник «Калугаоблводоканал» будет проводить ремонтные работы.
Холодной воды не будет с 9:00 до 17:00 в следующих районах и улицах:
- Дубрава,
- Нефтебаза,
- Бушмановка,
- Ждамирово,
- Грабцево,
- Турынино,
- Воскресенский,
- Горневская слобода,
- Бутырки,
- ул. Аэропортовская,
- пер. Аэропортовский,
- ул. Болдина,
- ул. Взлетная,
- Грабцевское шоссе от дома №60 до дома №176а – четная сторона, от дома №39 до дома №115 – нечетная сторона,
- ул. Калужская,
- ул. Клюквина,
- ул. Кукареки,
- ул. Литвиновская,
- ул. Молодежная,
- ул. Моторная,
- ул. Никитина от ул. Болдина до Восточного проезда,
- ул. Новаторская,
- ул. Новосельская,
- ул. Ольговка,
- ул. Платова,
- ул. Постовалова,
- ул. Пригородная,
- ул. Проезжая,
- ул. Прончищева,
- ул. Сельская,
- бульвар Солнечный,
- ул. Спичечная,
- ул. Хуторская,
- пер. Хуторской,
- ул. Черновская.
Кроме того, пониженное давление воды или ее отсутствие в этот период может наблюдаться в этих районах:
- Европейский квартал,
- Пучково,
- Ромодановские дворики,
- Секиотово,
- ул. Зерновая,
- ш. Одоевское,
- ш. Тульское,
- ул. Хрустальная.