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Новость дня Общество

Калугу ждет массовое отключение воды 5 августа

Дмитрий Ивьев
01.08, 08:48
1 3610
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В ближайшие вторник «Калугаоблводоканал» будет проводить ремонтные работы.

Холодной воды не будет с 9:00 до 17:00 в следующих районах и улицах:

  • Дубрава,
  • Нефтебаза,
  • Бушмановка,
  • Ждамирово,
  • Грабцево,
  • Турынино,
  • Воскресенский,
  • Горневская слобода,
  • Бутырки,
  • ул. Аэропортовская,
  • пер. Аэропортовский,
  • ул. Болдина,
  • ул. Взлетная,
  • Грабцевское шоссе от дома №60 до дома №176а – четная сторона, от дома №39 до дома №115 – нечетная сторона,
  • ул. Калужская,
  • ул. Клюквина,
  • ул. Кукареки,
  • ул. Литвиновская,
  • ул. Молодежная,
  • ул. Моторная,
  • ул. Никитина от ул. Болдина до Восточного проезда,
  • ул. Новаторская,
  • ул. Новосельская,
  • ул. Ольговка,
  • ул. Платова,
  • ул. Постовалова,
  • ул. Пригородная,
  • ул. Проезжая,
  • ул. Прончищева,
  • ул. Сельская,
  • бульвар Солнечный,
  • ул. Спичечная,
  • ул. Хуторская,
  • пер. Хуторской,
  • ул. Черновская.

Кроме того, пониженное давление воды или ее отсутствие в этот период может наблюдаться в этих районах:

  • Европейский квартал,
  • Пучково,
  • Ромодановские дворики,
  • Секиотово,
  • ул. Зерновая,
  • ш. Одоевское,
  • ш. Тульское,
  • ул. Хрустальная.

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