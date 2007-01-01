Калугу ждет массовое отключение воды 5 августа

В ближайшие вторник «Калугаоблводоканал» будет проводить ремонтные работы.

Холодной воды не будет с 9:00 до 17:00 в следующих районах и улицах:

Дубрава,

Нефтебаза,

Бушмановка,

Ждамирово,

Грабцево,

Турынино,

Воскресенский,

Горневская слобода,

Бутырки,

ул. Аэропортовская,

пер. Аэропортовский,

ул. Болдина,

ул. Взлетная,

Грабцевское шоссе от дома №60 до дома №176а – четная сторона, от дома №39 до дома №115 – нечетная сторона,

ул. Калужская,

ул. Клюквина,

ул. Кукареки,

ул. Литвиновская,

ул. Молодежная,

ул. Моторная,

ул. Никитина от ул. Болдина до Восточного проезда,

ул. Новаторская,

ул. Новосельская,

ул. Ольговка,

ул. Платова,

ул. Постовалова,

ул. Пригородная,

ул. Проезжая,

ул. Прончищева,

ул. Сельская,

бульвар Солнечный,

ул. Спичечная,

ул. Хуторская,

пер. Хуторской,

ул. Черновская.

Кроме того, пониженное давление воды или ее отсутствие в этот период может наблюдаться в этих районах: