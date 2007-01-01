В Калуге дорога у новой школы учит детей преодолевать препятствия

31 июля местный житель Максим пожаловался на состояние дороги около новой школы на улице Маршала Зимина. Он опубликовал свой комментарий под постом губернатора в соцсети.

- Горуправа отвечает: ямочный ремонт нецелесообразно, а на полноценный ремонт денег нет. Как быть? – написал мужчина.

В горуправе, конечно, «понимают беспокойство» граждан, но предлагают им подождать. Ведь ямочный ремонт тут не поможет, а средства на полноценное обновление дороги в текущем бюджете не заложены. Впрочем, там пообещали рассмотреть вопрос в ближайшие годы.

Остается лишь запастись терпением — или внедорожниками.