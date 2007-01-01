Самое волшебное межгалактическое событие сезона — Фестиваль «Бумажное сердце — 2025» возвращается на нашу орбиту!
Любители фантастики, мечтатели, путешественники между мирами и мастера бумажных дел, Компания «Объединенные бумажные фабрики» объявляет общий сбор! 🚀 Меньше чем через месяц мы отправимся в захватывающее странствие по воображаемым вселенным, созданным из бумаги, фантазии и вдохновения.
Пристегните ремни — и включите воображение 🌠
📌 Фестиваль «Бумажное сердце» — это праздник на стыке искусства, мифа, науки и игры. Здесь бумага оживает, превращаясь в портал между фантазией и реальностью. Что это? Сны, далекие цивилизации, воспоминания о будущем...
Что ждет участников?
🌀 Порталы фантастических миров — шагни в бумажные вселенные, где действуют свои законы гравитации
🎨 Арт-мастерские — стань жителем волшебных земель, создай маску, артефакт или целую цивилизацию
🔮 Лектории из других измерений — слушай, удивляйся, переоткрывай
🍜 Фуд-зона межвкусового назначения — кухня сновидений и угощения разных культур
🎭 Живые перформансы — спектакли, оживляющие бумагу и воображение
🏆 Мегавселенские конкурсы — прояви мастерство, изобретательность и каплю безумия
🪩 Межмировой танцевальный портал — поймай ритм другого мира и отпусти тело в танец
🎤 Хедлайнер — легендарный ВИА «Волга-Волга»! Пришельцы из самой народной галактики.
Заносим событие в календарь!
🗓 Когда? 23 августа (суббота), с 11:00 до 22:00
📍 Где? Калужская область, пос. Полотняный Завод
❗️ Вход свободный!
Организатор: Компания ОБФ
Генеральный партнер: Сбер
Партнеры:
Администрация Дзержинского района Калужской области
Летние фестивали Калужской области
Музей бумаги «Бузеон»
Больше информации в наших социальных сетях (TG | VK и на странице фестиваля)
📜 Бумага. Очень много бумаги. В космических масштабах.
Мы вас уже видим 👁✨
До встречи между мирами Вселенной!
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