Самое волшебное межгалактическое событие сезона — Фестиваль «Бумажное сердце — 2025» возвращается на нашу орбиту!

Любители фантастики, мечтатели, путешественники между мирами и мастера бумажных дел, Компания «Объединенные бумажные фабрики» объявляет общий сбор! 🚀 Меньше чем через месяц мы отправимся в захватывающее странствие по воображаемым вселенным, созданным из бумаги, фантазии и вдохновения.

Пристегните ремни — и включите воображение 🌠

📌 Фестиваль «Бумажное сердце» — это праздник на стыке искусства, мифа, науки и игры. Здесь бумага оживает, превращаясь в портал между фантазией и реальностью. Что это? Сны, далекие цивилизации, воспоминания о будущем...

Что ждет участников?

🌀 Порталы фантастических миров — шагни в бумажные вселенные, где действуют свои законы гравитации

🎨 Арт-мастерские — стань жителем волшебных земель, создай маску, артефакт или целую цивилизацию

🔮 Лектории из других измерений — слушай, удивляйся, переоткрывай

🍜 Фуд-зона межвкусового назначения — кухня сновидений и угощения разных культур

🎭 Живые перформансы — спектакли, оживляющие бумагу и воображение

🏆 Мегавселенские конкурсы — прояви мастерство, изобретательность и каплю безумия

🪩 Межмировой танцевальный портал — поймай ритм другого мира и отпусти тело в танец

🎤 Хедлайнер — легендарный ВИА «Волга-Волга»! Пришельцы из самой народной галактики.

Заносим событие в календарь!

🗓 Когда? 23 августа (суббота), с 11:00 до 22:00

📍 Где? Калужская область, пос. Полотняный Завод

❗️ Вход свободный!

Организатор: Компания ОБФ

Генеральный партнер: Сбер

Партнеры:

Администрация Дзержинского района Калужской области

Летние фестивали Калужской области

Музей бумаги «Бузеон»

Больше информации в наших социальных сетях (TG | VK и на странице фестиваля)

📜 Бумага. Очень много бумаги. В космических масштабах.

Мы вас уже видим 👁✨

До встречи между мирами Вселенной!