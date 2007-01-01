В Сухиничах прокуратура заставила управляющую компанию устранить потоп в подвале

Районная прокуратура проверила, как управляющие компании соблюдают законы в сфере ЖКХ. Об это в надзорном ведомстве сообщили в четверг, 31 июля.

Оказалось, что одна из них плохо следила за многоквартирным домом на улице Победы. В подвале дома скопились канализационные воды, но компания даже не попыталась найти и устранить причину потопа.

По итогам проверки прокуратура внесла представление генеральному директору УК. После рассмотрения представления нарушения были устранены, затопление ликвидировано.