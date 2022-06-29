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Общество

Ночные свалки на дороге у Пучково: нарушителей не могут найти

Дарья Джуманова
31.07, 13:19
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30 июля в редакцию поступила жалоба о том, что на дороге у деревни Пучково были разбросаны отходы. В управлении по работе с населением на территориях прокомментировали ситуацию.

В этом году в рамках борьбы с несанкционированными свалками уже вывезено 120 м³ мусора, складированного вдоль дорог от деревни Пучково и автодороги Р-132 до СНТ «Буровик».

Однако установить виновных в незаконном сбросе отходов не удается – мусор появляется преимущественно в ночное время. В управлении напомнили жителям о необходимости соблюдения Правил благоустройства, утвержденных решением Городской Думы Калуги от 29.06.2022 № 149.

Если вы стали свидетелем нарушения, специалисты просят сообщать об этом.

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