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Общество

Забытый район: в соцсетях пожаловались на нехватку инфраструктуры в Мстихино

Дарья Джуманова
31.07, 11:03
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В четверг, 31 июля, местный житель оставил комментарий под публикацией городского головы Дмитрия Денисова в социальной сети.

- На Правый берег автобусы ходят каждые 15 минут, а во Мстихино — в обед перерыв между рейсами — целый час! И во Мстихино нет ни одного банкомата и аптеки. Какой-то забытый район, - написал Анатолий.

В городской управе пояснили, что расписание автобусов составлено с учётом пассажиропотока в пиковое и межпиковое время. Что касается отсутствия аптеки, там отметили, что пока нет предпринимателей, готовых открыть аптечный пункт в этом районе. По вопросу банкомата чиновники посоветовали обратиться напрямую в банк.

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