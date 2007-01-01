Забытый район: в соцсетях пожаловались на нехватку инфраструктуры в Мстихино

В четверг, 31 июля, местный житель оставил комментарий под публикацией городского головы Дмитрия Денисова в социальной сети.

- На Правый берег автобусы ходят каждые 15 минут, а во Мстихино — в обед перерыв между рейсами — целый час! И во Мстихино нет ни одного банкомата и аптеки. Какой-то забытый район, - написал Анатолий.

В городской управе пояснили, что расписание автобусов составлено с учётом пассажиропотока в пиковое и межпиковое время. Что касается отсутствия аптеки, там отметили, что пока нет предпринимателей, готовых открыть аптечный пункт в этом районе. По вопросу банкомата чиновники посоветовали обратиться напрямую в банк.