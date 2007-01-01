В Калуге на улице Кубяка контейнеры для раздельного сбора мусора стали стихийной свалкой
В четверг, 31 июля, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.
- Уже три дня картина на мусорной площадке не меняется, и это уже постоянно, перерабатываемый мусор не вывозится. Если у городских властей нет возможности вывозить этот мусор, уберите оранжевые контейнеры и пусть люди выбрасывают в обычные контейнеры, и хотя бы будет чисто, мусор разлетается по району. Может, это дойдёт до тех, кто этим занимается. Улица Кубяка.