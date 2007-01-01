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Общество

В Калуге на улице Кубяка контейнеры для раздельного сбора мусора стали стихийной свалкой

Дарья Джуманова
31.07, 10:31
0 274
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В четверг, 31 июля, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- Уже три дня картина на мусорной площадке не меняется, и это уже постоянно, перерабатываемый мусор не вывозится. Если у городских властей нет возможности вывозить этот мусор, уберите оранжевые контейнеры и пусть люди выбрасывают в обычные контейнеры, и хотя бы будет чисто, мусор разлетается по району. Может, это дойдёт до тех, кто этим занимается. Улица Кубяка.

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