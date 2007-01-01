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Общество

Смрад и хаос: в Тарусе требуют решить проблему с мусорной площадкой

Дарья Джуманова
31.07, 10:24
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30 июля местная жительница оставила гневный комментарий под постом губернатора, описав антисанитарную обстановку на улице Пролетарской в районе дома 66. По её словам, мусор не убирают неделями, а площадку используют для сброса строительных отходов со всего города и близлежащих СНТ.

- Приезжают набитые мусором целые «Газели» из продуктовых магазинов, это коробки и всякий тухляк. Естественно, что тут собираются стаи бродячих собак. Они же растаскивают пакеты и коробки по всему району. Хочется, чтобы ликвидировали этот смрад. И как-то огородили эту мусорку, чтобы не летел мусор от неё. Поставить камеры и штрафовать тех, кто целыми машинами выкидывает строительный мусор, - написала она.

В администрации Тарусского района заявили, что осведомлены о проблеме и пообещали навести порядок 31 июля до конца дня.

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