Как калужане справляются с постотпускным стрессом: результаты исследования

Согласно исследованию, проведенному ресурсом SuperJob и опубликованному 31 июля, 28% жителей Калуги стараются вернуться из отпуска за 1–2 дня до выхода на работу, чтобы легче адаптироваться. 19% начинают рабочую неделю с выполнения более простых задач, а 16% предпочитают высыпаться и избегать перегрузок. Еще 9% прибегают к помощи успокоительных средств.

Респонденты также делились личными стратегиями: некоторые планируют отпуск так, чтобы выходить на работу в середину недели, а не в понедельник, другие частично работают в последние дни отдыха, чтобы снизить нагрузку после возвращения.

Исследование показало, что женщины чаще мужчин заранее возвращаются домой перед выходом на работу. В то же время мужчины реже предпринимают какие-либо меры для борьбы со стрессом, утверждая, что чувствуют себя отдохнувшими и готовыми к работе.

Граждане старше 45 лет демонстрируют большую устойчивость к постотпускному стрессу: 43% из них не испытывают нервозности после возвращения. Среди молодежи до 35 лет этот показатель составляет 34%, а среди работников 35–45 лет — 33%. Молодые сотрудники чаще выбирают простые задачи в первый день (24%), тогда как представители средней возрастной группы больше склонны использовать медикаменты (12%).

Также выяснилось, что высокооплачиваемые специалисты с доходом от 100 тысяч рублей реже сталкиваются с дискомфортом при выходе на работу: 45% таких респондентов не испытывают неприятных ощущений.

Что касается работодателей, то половина из них считает, что специальная адаптация сотрудников после отпуска не требуется. Однако 40% придерживаются противоположного мнения. На практике лишь 2% компаний внедряют программы поддержки для вернувшихся из отпуска работников.