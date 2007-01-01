Калужские студенты создали станцию аренды зонтов в программе партии «Новые люди»

Станции для аренды зонтов и дождевиков — такую идею разработали студенты Калужского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Егор Франк и Кристина Бардашева создали проект «Уют», который предлагает защиту от внезапного дождя.

Такая разработка появилась во время обучения по программе развития молодёжного предпринимательства «Я в деле». Её презентовали в Москве на общероссийском финале.

Финал собрал около 200 команд начинающих предпринимателей со всей страны. Их идеи оценили федеральные эксперты: опытные предприниматели и управленцы, в том числе депутаты Госдумы.

«Растёт и качество, и уровень идей. Становится больше глубоких, серьёзных, технологических проектов. Все они решают одну очень важную задачу. Президент сказал, что стране нужно больше молодых предпринимателей. И они должны сильнее влиять на экономику. Мы с программой "Я в деле" добиваемся этого прямо сейчас!» — рассказывает лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.

С этого сезона в программе было три трека: базовый предпринимательский, инновационный, где акцент делался на новых технологиях, и городской, связанный с развитием среды.

Следующий сезон «Я в деле» начнётся в сентябре. Участников по-прежнему ждёт обучение и создание собственных бизнес-проектов. Присоединиться к программе могут все желающие студенты. Для этого нужно оставить заявку на сайте явделе.рф

Всероссийская образовательная программа развития молодежного предпринимательства «Я в деле» работает с 2022 года при поддержке партии «Новые люди», Минобрнауки, Минпросвещения, Росмолодёжи, Сбера и 537 вузов-партнёров в 72 регионах страны. За это время программа охватила по всей России 310 000 студентов и школьников. 84 000 выпускников запустили после выпуска свои предпринимательские проекты в формате стартапов.