Пять кандидатов зарегистрировались на выборы губернатора Калужской области
Документы поданы в избирательную комиссию.
В понедельник, 28 июля, документы подал от «Единой России» Владислав Шапша.
Во вторник, 29 июля, документы в Избирком предоставили Иван Родин от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», Николай Яшкин от «КПРФ» и Надежда Ефремова от партии «Справедливая Россия - За правду».
В среду, 30 июля, документы подал Степан Опарышев от партии «ЛДПР».
Прием заявок завершится в 18:00 30 июля.