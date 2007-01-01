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Общество

Пять кандидатов зарегистрировались на выборы губернатора Калужской области

Дмитрий Ивьев
30.07, 16:44
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Документы поданы в избирательную комиссию.

В понедельник, 28 июля, документы подал от «Единой России» Владислав Шапша.

Во вторник, 29 июля, документы в Избирком предоставили Иван Родин от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», Николай Яшкин от «КПРФ» и Надежда Ефремова от партии «Справедливая Россия - За правду».

В среду, 30 июля, документы подал Степан Опарышев от партии «ЛДПР».

Прием заявок завершится в 18:00 30 июля.

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