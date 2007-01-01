Как одна уборщица перевоспитывает народ в обнинском парке

В среду, 30 июля, местная жительница с пристрастием описала в комментарии к посту губернатора творческий подход сотрудницы парка «Старый город» к поддержанию чистоты.

- Техничка специально, целенаправленно оставляет туалетную бумагу мокрой, хоть выжимай. Она объясняет это тем, что люди вытирают руки об эту бумагу вместо того, чтобы пользоваться по назначению. Поэтому она так делает уже второй раз, с её слов. То есть она видит, что бумага мокрая, и не только ничего не предпринимает, но и специально оставляет как есть. Но, честно говоря, о такую бумагу люди даже руки не будут вытирать, потому что такое чувство, что её специально намочили и повесили, то есть с бумаги стекала вода. Женщина-техничка плохо говорит по-русски, но она точно говорит, что она это делает специально, чтобы так проучить людей.

В администрации города сообщили, что с уборщицей была проведена беседа, чтобы не допускать подобных ситуаций.