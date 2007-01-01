В Калуге на дороге у деревни Пучково разбросали отходы

В среду, 30 июля, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- Неуловимые био-экстремисты, похоже, снова активизировались? На дороге от деревни Пучково и СНТ «Буровик» снова разбросали какие-то останки. Там много и обычного бытового мусора, автошин и органических отходов, но этим уже никого не удивить.

Мы направили запрос в городскую управу с просьбой разобраться в ситуации и принять меры. Пока неизвестно, кто именно оставил мусор и как долго он пролежит на дороге.