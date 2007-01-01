Калужский суд отказал осужденному за убийство в смягчении режима

40-летнему мужчине отказали в переводе из колонии строгого режима в колонию-поселение. Об этом сообщили в прокуратуре региона в среду, 30 июля.

Мужчина отбывает 9 лет за смертельное избиение знакомого в 2017 году.

Конфликт произошел в селе Титово Ферзиковского района: во время распития спиртного осужденный жестоко избил потерпевшего, что привело к его смерти.

Осужденный просил смягчить условия отбывания наказания, но прокурор выступил против. Он указал, что мужчина не возместил ущерб семье погибшего и неоднократно нарушал режим в колонии. Суд согласился с доводами прокуратуры и оставил приговор без изменений.