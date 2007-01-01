В Козельском районе чиновника оштрафовали за задержку ответа работникам школы искусств

Прокуратура Калужской области проверила, как местные власти работают с жалобами граждан, и обнаружила нарушение. Об этом сообщили в надзорном ведомстве в среду, 30 июля.

Поводом стала ситуация в детской школе искусств: сотрудники пожаловались в отдел культуры районной администрации на необоснованное дисциплинарное взыскание со стороны работодателя. Однако их обращение 42 дня лежало без ответа.

Прокуратура возбудила дело против должностного лица администрации по статье «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан». В итоге виновного оштрафовали на 5 тысяч рублей.