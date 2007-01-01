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Общество

В Перемышльском районе неоформленный сотрудник обошелся работодателю в 5 тысяч рублей

Дарья Джуманова
30.07, 14:57
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Прокуратура района проверила, как соблюдается трудовое законодательство, и выявила серьезное нарушение. Об этом сообщили в надзорном ведомстве в среду, 30 июля.

Оказалось, что в одном из пунктов выдачи заказов маркетплейса сотрудник больше пяти месяцев работал менеджером без трудового договора.

Нарушителем оказался индивидуальный предприниматель, который решил сэкономить на официальном оформлении. После проверки прокуратура потребовала исправить ситуацию — работника наконец-то трудоустроили по закону.

Но на этом последствия для недобросовестного работодателя не закончились. Его оштрафовали на 5 тысяч рублей по статье за уклонение от оформления трудовых отношений.

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