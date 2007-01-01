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Общество

Пенсионерка из Дзержинского района получила 90 тысяч рублей за укус бездомной собаки

Дарья Джуманова
30.07, 14:46
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89-летняя жительница Кондрово добилась компенсации за нападение на нее пса. Об этом сообщила прокуратура региона в среду, 30 июля.

Инцидент произошел в июне 2024 года. Женщине были причинены телесные повреждения.

После проверки прокуратура района подала иск к местной администрации, которая отвечает за контроль за безнадзорными собаками. 

Суд встал на сторону пострадавшей и обязал власти выплатить пенсионерке компенсацию 90 тысяч рублей за моральный вред.

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