Пенсионерка из Дзержинского района получила 90 тысяч рублей за укус бездомной собаки

89-летняя жительница Кондрово добилась компенсации за нападение на нее пса. Об этом сообщила прокуратура региона в среду, 30 июля.

Инцидент произошел в июне 2024 года. Женщине были причинены телесные повреждения.

После проверки прокуратура района подала иск к местной администрации, которая отвечает за контроль за безнадзорными собаками.

Суд встал на сторону пострадавшей и обязал власти выплатить пенсионерке компенсацию 90 тысяч рублей за моральный вред.