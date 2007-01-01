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Общество

Причина гуляющих коров в Бабынинском районе: местные жители повреждают ограждения фермы

Дарья Джуманова
30.07, 11:53
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Как мы ранее сообщали, жители жаловались на испорченные дороги и бесконтрольный выпас животных.

Однако, как сообщает «Брянская мясная компания», основная причина проблемы – регулярные повреждения ограждений фермы «Утешево» местными жителями.

Пастбища, где содержится скот, огорожены колючей проволокой, но охотники, грибники и местные жители в непогоду часто срезают путь через территорию фермы, направляясь в населенный пункт Колышкино. Проселочная дорога в дождь становится труднопроходимой, поэтому люди либо перерезают ограждения, либо оставляют их открытыми, что позволяет животным выходить за пределы пастбищ.

Компания ежедневно устраняет повреждения, возвращает скот и помогает выравнивать дорогу грейдером. Однако для долгосрочного решения проблемы необходимо асфальтирование проблемного участка.

Пока муниципальные власти не примут мер, «Брянская мясная компания» продолжит поддерживать дорогу в проезжем состоянии и усилит контроль за целостностью ограждений, чтобы предотвратить выход животных за территорию фермы.

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