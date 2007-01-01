Калужанка предложила открыть полицейский участок в Кошелеве на месте бывшей поликлиники

Во вторник, 29 июня, Ирина оставила комментарий под публикацией главы региона в социальной сети.

- В Кошелеве переселили поликлинику в новое здание, помещение освободилось. Не хотите открыть, наконец, пункт полиции в микрорайоне размером с 4 города? Руководство школы поддерживает необходимость пункта полиции в микрорайоне. Жители лет 5 просят. По нормативам давно пора. Сейчас полиция не выезжает на вызовы по 112 в микрорайон. ППС также нет на 40.000 жителей. Район считается самым криминальным в городе, по информации сотрудников полиции. Депутаты говорят, что нет помещения. Теперь оно появилось, - написала она.

В городской управе ответили, что согласны с тем, что микрорайон большой и правопорядок на его территории очень важен. Они пояснили, что на территории работают участковые, а со своей стороны управление взаимодействует с полицией для усиления присутствия сотрудников в микрорайоне с целью поддержания правопорядка. Также в управе добавили, что жители могут самостоятельно обратиться к участковым по адресу: город Калуга, улица Комсомольская роща, дом 10, или по телефонам: 56-20-11, 502-375, а также по номерам экстренных служб 112 и 102.

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