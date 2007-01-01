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Общество

Прорыв канализации в Подзавалье требует вмешательства властей — калужанин обратился к губернатору

Дарья Джуманова
30.07, 11:18
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В среду, 30 июля, мужчина оставил обращение под публикацией Владислава Шапши в социальной сети.

- Уважаемый, Владислав Валерьевич, добрый день! Обращаюсь к Вам с просьбой разобраться в ситуации, которая произошла в районе Подзавалье.  Напротив дома 31, переулок Лаврентьевский 4 дня назад прорвало канализацию. Вода хлещет под напором и все это стекает в р. Яченку, а из нее в водохранилище! Местные жители все эти дни обращаются в коммунальные службы, но они бездействуют. Одна надежда на Вас! – написал он.

- К сожалению, ситуация сложная, требуется участие специализированной техники. Специалисты сделают все возможное, чтобы устранить течь, как можно скорее.  По результатам вернемся с ответом, - сообщили в Минстрое Калужской области.

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